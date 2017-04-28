AK Parti’nin Doğu-GüneydoğuTeşkilatlarına İlişkin İddialar Doğru mu?

Bahadır Kurbanoğlu, Sözü Esirgemeden programının bugünkü etabında Diyarbakır’ın HDP döneminden çok da farklı olmadığı, AK Parti bölge teşkilatlarının halkla iyi ilişkiler geliştirmediği, bu teşkilatların referandum sürecinde de iyi çalışmadığı, daha çok ihale peşinde koştuğu vb. iddiaları değerlendirdi.

Bahadır Kurbanoğlu’nun konuyla ilgili soru ve değerlendirmelerini aşağıdaki videodan izleyebilir veya dinleyebilirsiniz: