AK Parti'nin Asıl Meselesi Bu!..

Süleyman Özışık / İnternethaber

Geçtiğimiz günlerde Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir hakkındaki bazı iddiaları dile getirmiş ve kendisine şu soruları yöneltmiştim.

1- Eşinizin Amasya dışındaki bir şehirde Fetö terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle sorguya alındığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve kendisine yurtdışına çıkış yasağı getirildiği doğru mu?

2- Belediyeye ait bazı işletmeleri, ihale şartnamelerinin dışına çıkarak belediyedeki bazı yardımcılarınıza haksız yere kiraladığınız doğru mu?

3- Yardımcılarınızdan Mehmet Dümen'e, İlçe Teşkilat Başkanı Bilal Dümen'e ve bu şahısların yeğeni olan Ali Zobu'ya ihale şartnamesinin dışına çıkarak, herhangi bir işletme verildi mi verilmedi mi?

4- Etik Kurulu'nun sizin hakkınızdaki raporunu kamuoyu ile ne zaman paylaşacaksınız?

Başkan Cafer Özdemir'in bu iddialarla ilgili cevap hakkını bu sayfadan kullanabileceğini de yazının dibine not olarak düşmüştüm.

Sayın Başkan bir açıklama göndermiş. Sorulara verdiği cevapları aynen yayınlıyorum:

1- Eşimle ilgili ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Bu konuda Amasya Emniyet Müdürlüğü nün eşimle ilgili herhangi bir yasal işlem yapılmadığı ve hakkında yürütülen bir soruşturma bulunmadığına dair yazısı ekte sunulmuştur. Bu yazı Türkiye genelini kapsayan bir sorgulama sonucu tarafıma verilmiştir.

2- Bir diğer iddia ise ihaleye fesat karıştırma suçuna konu olabilecek mahiyette ileri sürülmüştür. Bu manada sözde bilgi veya belgelerin varsa adli mercilere iletilmesinden gerekirken kamuoyunda olumsuz ve asılsız bir algı oluşturmaya matuf bir çabaya dönüşmesi bu işin hangi maksatla yapıldığının da emaresidir. Bu noktada ciddi bir cezai müeyyidesi bulunan ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiğine dair iddiaları adli mercilere taşımanız gerekmektedir. Diğer yandan bu hususta hakkınızda tarafımızdan ayrıca suç duyurusunda bulunulacaktır.

3- Etik Kurulu raporu mevzusu ise kamuoyunun zaten malumu olduğu ve önceden çeşitli yerlerde kamuoyu ile art niyetli şekilde paylaşılmış ve haber değeri olmayan bir metindir.

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Başkan, eşi hakkında soruşturma yapılmadığı konusunda ne kadar doğru ve haklıysa, diğer iki konuda yaptığı açıklamalarda ise bir o kadar yanlış ve haksız.

Düşünün...

Belediye kadrosuna kendisinin ve yanındaki belediye başkan yardımcılarının akrabalarını doldurmuş.

Etik Kurulu bu durumun siyasi, ahlaki ve insani olmadığını belirten bir rapor hazırlamış. Başkan da yaptığı savunmada "Evet ben bunu yaptım" diye itirafta bulunmuş.

Şimdi kalkmış, "Etik Kurulu raporu mevzusu önceden çeşitli yerlerde kamuoyu ile art niyetli şekilde paylaşılmış ve haber değeri olmayan bir metindir" diyor.

AK Parti'yi içten içe yiyip bitiren mesele bu işte, bu!

Siyaseti kendine ve yakınlarına kazanç kapısı olarak göreceksin. Başında bulunduğun kurumu çiftlik gibi işletip kul hakkına gireceksin. Sonra mesele ortaya çıkınca pişkin pişkin "Bu çok da önemli bir mesele değil" diyeceksin.

Belediyede sözüm ona ihaleye çıkacaksın. 200 bin liraya yakın ihaleyi belediye başkan yardımcısının oğlu alacak. 2 buçuk milyonluk diğer ihaleyi bir başkası alacak.

Bölgedeki önemli kafeteryaları vs. senin yardımcıların işletecek. Ama sen "İhaleye fesat karıştırmadım, göster belgesini" diyeceksin!

130 bin liralık ihaleyi alan Fersah Mimarlık kimin?

2 buçuk milyonluk ihaleyi alan Tuğra İnşaat firmasının sahibi kim?

Bir başka yüklü ihaleyi alan Akotek Bobinaj kime ait?

3 milyon 200 bin liralık ihaleyi alan Yusuf Dumlu kim ve nerede görev yapıyor?

Sosyal medyada, "2019 seçimleri yaklaştıkça rakiplerim bana çamur atmaya başladı" diyerek gülünç duruma düşmek yerine bu sorulara cevap vermeni isterdim başkan...

Ben siyasetçi değilim. Hele senin rakibin hiç değilim. Sadece kamuoyu adına soru soran bir gazeteciyim.

Ha!..

Dile getirdiğim iddialarla ilgili yasal hakkını kullanmanı şahsen çok isterim. En azından bazı şeylerin mahkeme huzurunda belgelenmesini senden çok isterim.

Dipnot: Eğer çok önemli bir gelişme yaşanmaz ise bir sonraki yazıda yeni kurulan Ohal Komisyonu'nun işleyişini ve Fetö soruşturmalarında mağdur olanların ne yapması gerektiğini tüm detaylarıyla yazacağım.