AK Partili Yasin Aktay: Evet Oyları Çalınmış Olabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, referanduma ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede 'Evet' oylarının çalınmış olabileceğini söyledi.



BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin haberine göre, kampanya sırasında üstünlüğün 'Hayır' cephesinde olduğunu belirten Aktay, sonuçlara göre AK Parti'nin oylarının gerilemediğini belirtti.



'EVET OYLARI DAHA YÜKSEK ÇIKMALIYDI'



Aktay, "Yüzde 49 oy veren yurttaşların oylarını çalınmış olabileceğine dair kaygıları orada duruyor. Bu kaygıları giderecek adımlar atılır mı?" sorusuna, şöyle cevap verdi:



"Açıkçası benim de bir kaygım var ve hakikaten, çok ciddi, samimi söylüyorum, şu anda benim oyumun da çalınmış olabileceğini düşünüyorum. 'Evet' oyları daha yüksek çıkmalıydı. 'Evet'i savunmuş birisi olarak 'evet' oylarının benim düşündüğüm, hesapladığım kadar olmadığını düşünüyorum. Muhtemelen evet oyları sandık başlarında çalındı. İnsanların kanaatkar olmaları ve sonucu kabullenmeleri lazım."



'TEK ADAM KLİŞESİ ÇOK FAZLA TUTUYORDU'



"AK Parti seçmenlerinin bir bölümünün 'Hayır' vermesinin nedeni sizce nedir?" sorusuna, Aktay, "Bir defa bu bu tek adam klişesi çok fazla tutuyordu. Biz de buna karşı sadece savunma konumunda kalıyorduk. Biz toplumda onunla boğuştuk, onunla mücadele etmeye çalıştık. Bunun, büyük şehirlerde daha da fazla etkili olduğu anlaşılıyor. Ama buna rağmen büyük şehirlerde bir seçim olsa yine yüzde 48,5, yüzde 49 oranında bir oyumuzu muhafaza ettiğimizi görüyoruz. O açıdan da bizi çok daha endişelendiren bir netice değil" dedi.



'AGİT TEMSİLCİLERİ PKK'CI VE FANATİK HAYIRCI'



AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) heyeti üyelerinin 'PKK destekçisi' ve 'Hayırcı' olduğunu öne süren Aktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"AGİT temsilcileri zaten PKK'cı, zaten fanatik hayırcıydılar. Bunlar sahada militan gibi çalıştılar. Militan gibi çalışan adam, gelmiş rapor tutmuş diyor ki, hile var. AGİT gözlemcisi olarak gelmiş milletvekilinin PKK paçavraları altında verdikleri pozları da gördük, parlamentolarındaki mücadeleyi de gördük. Bal gibi PKK'nın Avrupa'daki temsilcileri gibi davranan insanlar bunlar. Bunlardan herhangi bir şey olur mu?"



Seçimlerin yenilenmesi talebi için, "Çocuk oyuncağı mı bu? Ülkenin istikrarı ciddi bir tehdit, risk altına giriyor" diyen Aktay, çözüm süreci hakkında ise, şu an için yeni bir çözüm sürecinin söz konusu olmadığını, bu aşamadaki çözümün 'terörle mücadele olduğunu' belirtti.

Kaynak: Yeni Akit