AK Partili Vekile Bombalı Saldırı Girişimi

Habertürk’ün haberine göre, uçakla Van'a giden giden Ayşe Sula Köseoğlu, yaptığı ziyaret sonrası karayoluyla Hakkari'ye hareket etti.

Emniyet güçleri, Şemdinli'ye doğru ilerleyen Köseoğlu'nun geçeceği güzergaha mayın döşendiği istihbaratı aldı.

Köseoğlu'nun konvoyunu Hakkari - Yüksekova yolunda bekletti.

Yol boyunca arama tarama çalışması yürüten ekipler, Köseoğlu'nun geçeceği güzergah üzerinde patlamaya hazır bomba buldu.

Bomba, uzman ekipler tarafından imha edildi. Ardından Köseoğlu'nun konvoyu yoluna devam etti.

Hakkari ve Şemdinli'de incelemelerde bulunan Köseoğlu, güvenlik gerekçesiyle Van'a helikopterle döndü.