AK Partili Ünal’dan Kılıçdaroğlu’na Rabia Cevabı

HAKSÖZ-HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki, "İhvan'ı destekleyecek siyasetten Adalet ve Kalkınma Partisi de uzak durmalıdır" ifadelerine tepki gösterdi.

Ünal, söz konusu konuşmayı son derece talihsiz olarak nitelendirerek, şunları söyledi:

"Öncelikli olarak bizim parti tüzüğümüzde de yer alan Rabia, biliyorsunuz, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devleti işaret eden ve her türlü darbeye karşı olmanın adıdır. Eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, tek milletten, tek bayraktan, tek vatandan ve tek devletten rahatsızlık duyuyorsa bu onun bileceği bir iştir. Aynı zamanda kendi milletvekilinin Türkiye'ye yaptırım uygulama çağrısı yapmış olması ve o akla baktığınız zaman, o aklın Rabia'yı anlamasını ve Rabia'nın Mısır ile ilgili olduğunu düşünmesi de son derece normal. Yani dünya, bölge okumasına CHP'nin baktığınızda bunu çok net şekilde görüyorsunuz. Yani acı olan şu ki Mehmet Selim Kiraz'ı, savcıyı şehit eden teröristin yanında duran akıl, eğer Mısır'daki darbe girişimine karşı çıkmış olmayı, teröre destek vermek olarak görüyorsa bu son derece acı bir durumdur. Ana muhalefet partisi genel başkanının dış, iç politikayı bu şekilde okuyor olması, hele hele radikal sol örgütlere, birçok terör örgütüne düşünce olarak kendisini daha yakın ve akraba olarak gören bir anlayışın bu şekilde bir açıklamayla Rabia'yı bir Ortadoğu terör işareti simgesi ve sembolü olarak görmesi son derece talihsiz ve acı.

Ben buradan tekrar Rabia'nın teröre veya terörizmle asla bağının kurulamayacağını, Rabia'nın darbeye karşı çıkmak, milletin iradesine sahip çıkmak, milletin kendi özgürlüğüne sahip çıkması, kendi bayrağına, devletine, vatanına, iradesine, özgürlüğüne sahip çıkması olduğunu bir kez daha buradan sayın Kılıçdaroğlu'na hatırlatıyorum."

Rabia kelimesinin Mısır'a ait bir kavram olmadığını vurgulayan Ünal, "Bizim tarihimize, kültürümüze, inancımıza, medeniyetimize ait bir kavramdır. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda bizim kültürümüze, tarihimize, inancımıza da ne kadar uzak olduğunu ve bunu bir İhvan ya da Mısır ile ilişkilendirmiş olmasında da anlıyoruz" ifadelerini kullandı.