AK Partili Tayfun Ayhan ve Ağabeyine PKK Saldırısı!

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan’ın ağabeyi Murat Ayhan, yaşamını yitirdi.

AA’da yer alan habere göre, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinin merkezinde kardeşi AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ile yürürken PKK’lı militanların silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve Hakkâri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Ayhan, hayatını kaybetti.

Saldırıda hafif bir şekilde yaralanan Tayfun Ayhan’ın da tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Hastaneye gelen Vali Cüneyit Orhan Toprak da yetkililerden bilgi aldı.

Hakkâri Valisi Toprak, silahlı saldırıya ilişkin, “Saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için ilçe merkezi ve çevresinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.” dedi.