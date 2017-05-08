AK Partili Eski Vekile FETÖ'den Gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY mensuplarınca yapılan darbe teşebbüsü ile anayasal düzeni değiştirmek ve bu örgüte üyelik suçlarından, örgüte yönelik yapılan soruşturma kapsamında, bugün sabah 24. dönem AK Parti Mersin Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Tevfik Uzun gözaltına alındı.

Uzun hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.