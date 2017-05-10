AK Partili Eski Vekil ‘FETÖ’den Tutuklandı!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsımında, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olarak görev yapmış olan Ahmet Tevfik Uzun’un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, Toros Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Uzun, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Uzun, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.