AK Partili Düzce Belediye Başkanı İstifa Etti

Mehmet Keleş’in açıklamasında şöyle:

"Uzun yıllardan beri Düzce’ye ve Düzceli hemşerilerime en güzel hizmetleri verebilmek için çalıştım.

Yaptığım hizmetler ortadadır. Ne yazık ki, biz Düzce’ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerimden gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular.

Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”