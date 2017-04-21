AK Partili Belediye Pelikancı Cem Küçük’ün Programını İptal Etti

Mavi Marmara gemisindekiler için "manyak tipler" diyen Cem Küçük’ün 13 Mayıs’ta Çorum’da yapacağı söyleşi AK Partili belediye tarafından iptal edildi.

Pelikan Çetesinin basında en çok sivrilen temsilcilerinden biri olan Cem Küçük'e, "AK Parti'nin radikal İslamcılarla, Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yolunu ayırması lazım" sözleri sonrası sosyal medya ve bazı köşe yazarları tarafından gösterilen tepki ve İHH ile duyarlı bir kısım STK’larca suç duyurusunda bulunulmasından ardından AK Partili Çorum Belediyesinden de yaptırım geldi.

Odatv'nin haberine göre, AK Partili Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Kitap Günleri kapsamında 13 Mayıs’ta gerçekleştirecekleri Cem Küçük söyleşisini iptal ettiklerini duyurdu. Candan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mavi Marmara ümmetin onurudur” ifadelerine yer verdi.