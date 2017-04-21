AK Partili Belediye Pelikancı Cem Küçük’ün Programını İptal Etti
Mavi Marmara gemisindekiler için "manyak tipler" diyen Cem Küçük’ün 13 Mayıs’ta Çorum’da yapacağı söyleşi AK Partili belediye tarafından iptal edildi.
Pelikan Çetesinin basında en çok sivrilen temsilcilerinden biri olan Cem Küçük'e, "AK Parti'nin radikal İslamcılarla, Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yolunu ayırması lazım" sözleri sonrası sosyal medya ve bazı köşe yazarları tarafından gösterilen tepki ve İHH ile duyarlı bir kısım STK’larca suç duyurusunda bulunulmasından ardından AK Partili Çorum Belediyesinden de yaptırım geldi.
Odatv'nin haberine göre, AK Partili Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Kitap Günleri kapsamında 13 Mayıs’ta gerçekleştirecekleri Cem Küçük söyleşisini iptal ettiklerini duyurdu. Candan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mavi Marmara ümmetin onurudur” ifadelerine yer verdi.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Konya’da Pelikancı Cem Küçük Aleyhine Suç Duyurusunda BulunulduKonya İHH tarafından son olarak Mavi Marmara yolcularına yaptığı hakaret ile gündeme gelen Pelikancı Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
AK Partili Belediye Pelikancı Cem Küçük’ün Programını İptal EttiMavi Marmara gemisindekiler için "manyak tipler" diyen Cem Küçük’ün 13 Mayıs’ta Çorum’da yapacağı söyleşi AK Partili belediye tarafından iptal edildi.
“Hiçbir Uluslararası Kurum Referandum Sonucunu Geçersiz Sayamaz”Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, hiçbir uluslararası kurumun herhangi bir ülkedeki referandum sonucunu geçersiz sayma hakkı bulunmadığını söyledi.
Şırnak’ta PKK Saldırısı: 2 Asker Hayatını Kaybetti!Şırnak’ın Uludere ilçesinde PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.
AK Parti’de Referandum Sonrası Değerlendirme ToplantısıAK Parti, referandum sonucunu analiz ediyor. Alınan sonuçla ilgili olarak ‘KHK faturası’, ‘memurun endişesi’, ‘kullanılan dil’, ‘Suriyeli tepkisi’, ‘FETÖ etkisi’ gibi farklı başlıklar altında yapılan analizler var.
RÖPORTAJ
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- Siyonist İsrail’in Küçük Pelikanları
- AK Parti’ye Nasıl Zarar Verilebileceğini Merak Edenler Bu Tabloyu İyi Okusunlar!
- İslamcıları Hedef Tahtasına Oturtan Pelikancıların Amacı Ne?
- AK Partili Belediye Pelikancı Cem Küçük’ün Programını İptal Etti
- AK Parti’de Referandum Sonrası Değerlendirme Toplantısı
- Belarus’ta Yetimhanede Ölüme Terk Edilmiş Onlarca Çocuk Bulundu!
- “Hiçbir Uluslararası Kurum Referandum Sonucunu Geçersiz Sayamaz”
- ABD’de 12 Yıl Sonra İlk Kez Bir İdam Cezası İnfaz Edildi!
- Bu da Avusturya'nın 'Paralel Devlet'i!
- Hamaney’den Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Veto
- Raşid El-Gannuşi 16 Nisan Referandum Sonucunu Değerlendirdi
- Erdoğan 16-17 Mayıs’ta Trump ile Görüşecek!
- AK Parti’ye Nasıl Zarar Verilebileceğini Merak Edenler Bu Tabloyu İyi Okusunlar!
- Hamaney’den Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Veto
- Fabrika Ayarlarına Dönen CHP Yüzde 48.6'yı Yanında Bulabilecek mi?
- Suriye’de Bir Rusya Askeri Daha Öldü!
- AK Parti Oy Kaybını ve Pelikan Çetesini Daha Ne Kadar Sineye Çekecek?
- Cem Küçük Hakkında Suç Duyurusu Yapılacak
- Pelikancı Kargalar Yeni Türkiye'nin Kılavuzu Olabilir mi?!
- Vatan Partisi’nden Meral Akşener'e Davet!
- Şam Sahasındaki Son Gelişmelerle İlgili Bazı Tahliller
- Yunanistan’ın Başkenti Atina’da Bomba Patladı!
- ABD’de, Ülkeye 11 Yıl Yetecek Doğalgaz Rezervi Bulundu
- Referandumda Evet-Hayır Oranlarının Yakın Olması İptal Gerekçesi Olur mu?
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim