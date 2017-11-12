AK Partili Belediye Başkanı Tüm Camilerde 10 Kasım Mevlidi Okuttu

İktidar ve medyanın son günlerdeki yoğun "Atatürk güzellemeleri" aşağı doğru kraldan daha kralcı mantığı ile şekilde şekile girmeye devam ediyor. Son örneğimiz Sinop'un Durağan ilçesinin AK Partili belediye başkanının 10 Kasım münasebeti ile mevlid okutması oldu.

Halksesi.com’dan Mete Çağdaş’ın haberine göre, mevlid ile ilgili, Ahmet Kılıçaslan şunları söyledi:

"Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79. yıl dönümünde böylesine bir etkinlikle anmak istedim. Allah şahidimdir ki etkinliğim hiçbir siyasi amaç gütmemektedir. Yıllardır her 10 kasım da bunu yapmayı planladım ama işler o günlerde yaşanan terslikler nedeniyle yolunda gitmedi. Bu yıl çok şükür bunu gerçekleştirebildik. Mutluyum, gururluyum ve onurluyum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için ne yapsak azdır. Onun, silah arkadaşlarının ve bu vatan uğruna şehit düşmüş tüm şehitlerimi rahmet ve şükranla anıyorum; ruhları şad olsun. Bugün onlara edilen dualar kabul olsun inşallah“