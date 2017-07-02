AK Partili Aydın Ahi’ye Yönelik Saldırıda 16 Gözaltı
Van’da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin PKK’lı militanlar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 16 zanlı gözaltına alındı.
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Van’ın Özalp ilçesindeki Boğazkesen Mahallesi’nde dün gece saat 21.30 sıralarında AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin PKK’lı militanlar tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
AA’da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında ilçe genelinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Operasyonun devam ettiği bildirildi.
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