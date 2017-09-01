AK Partili Aday PKK Saldırısında Yaşamını Yitirdi
Şırnak Uludere Belediye Başkanlığı için 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan güvenlik korucusu Paksoy, PKK’lılar tarafından evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olan güvenlik korucusu Paksoy, akşam saatlerinde Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinin önünde PKK’lıların silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda ağır yaralanan Paksoy, çevredekiler tarafından Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Paksoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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