AK Partili Aday PKK Saldırısında Yaşamını Yitirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olan güvenlik korucusu Paksoy, akşam saatlerinde Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinin önünde PKK’lıların silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Paksoy, çevredekiler tarafından Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Paksoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.