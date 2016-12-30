AK Parti'den Toplam 34 Kişiye FETÖ İhracı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, FETÖ'ye yönelik çalışmalar kapsamında toplam 34 kişinin ihraç edildiğini bildirdi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, FETÖ’ye yönelik çalışmalar kapsamında AK Partili 58 belediye başkanı ve 608 belediye meclis üyesi hakkında işlem yapıldığını, belediye başkanlarından 7, meclis üyelerinden ise 27 olmak üzere toplam 34 kişinin ihraç edildiğini bildirdi.

Kaya, 28 Aralık Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısında Yerel Yönetimler Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin yaptığı sunumun detaylarını anlattı.

Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak AK Partili belediye başkanları ve meclis üyelerinin her yıl faaliyetlerini takip ettiklerini belirten Kaya, 875 belediye başkanı ve 11 bin 528 meclis üyesinin partiyle olan bağlarını güçlendirme, bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımını sağlama noktasında faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Kaya, bu kapsamda belediye başkanlarının seçilmeden önceki seçim vaatlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğine baktıklarını, seçildikleri andan itibaren halkla ilişkiler, kurum performansı, teşkilatla olan ilişkiler, meclis üyeleri ile olan ilişkiler açısından Türkiye'nin ortalamasının üstünde olmasını istediklerini aktardı.

610 BELEDİYEYE ZİYARET

Her bir belediye başkanını mahallinde ziyaret ederek, ilinde, ilçesinde, beldesinde neler yaptığını yerinde gördüklerine dikkati çeken Kaya, bu anlamda kendi Yerel Yönetimler Başkanlığı döneminde 610 belediye başkanını ziyaret ettiklerini söyledi.

Kaya, bu ziyaretlerin dışında, il başkanlığında belediye başkanları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarının bir araya geldiğini ve belediye teşkilat ilişkileri ve seçim vaatlerinde nerede olduklarına yönelik değerlendirme yaptıklarını anlattı.

Üçüncü olarak, belediye başkanlarının, bölge toplantılarında bir araya geldiğini ifade eden Kaya, toplantıya bir başbakan yardımcısı, bölge milletvekilleri ve teşkilattaki sorumlu il başkan yardımcılarının katıldığını bildirdi.

Şimdiye kadar 731 belediye başkanıyla 5 bölgede toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Kaya, Ordu'da da bu kapsamda bir toplantı yaptıklarını vurguladı. Kaya, bu toplantılarda AK Parti'nin belediyelerle halkla ilişkiler, şeffaflık, etik değerler noktasındaki beklentilerini paylaştıklarını, aynı zamanda kamuoyu anketlerini değerlendirdiklerini anlattı.

Dördüncü olarak ise AK Parti'nin bütün belediye başkanlarını Başbakan ile bir araya getirdiklerini ifade eden Kaya, bunun dışında da il ve büyükşehir belediye başkanlarıyla yılda üç defa Başbakan'ın değerlendirme yaptığını söyledi.

TOPLANTILARDA REFERANDUM SÜRECİNE HAZIRLIK

Meclis üyelerine yönelik eğitimler hakkında da bilgi veren Kaya, "Teknik ve siyasi konularda, halkla ilişkilerde nelere dikkat etmeleri gerektiği noktasında bütün meclis üyelerini eğitime aldık. Kasım ayından bu yana AK Parti'nin 3 bin 499 meclis üyesine eğitim verildi." açıklamasında bulundu.

Bu çalışmalarının anayasa değişikliği referandumu ile alakası olmadığının altını çizen Kaya, "Biz bunu normalde haziran ayında planlamaya başlamıştık. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki FETÖ soruşturmaları nedeniyle kasıma sarktı." dedi.

Bu toplantılarda referandum sürecinde belediyelerin dikkat etmesi gereken noktalar üzerinde de durduklarını ifade eden Kaya, "Özellikle altyapı, üstyapı çalışmalarında daha hassas ve dikkatli olmalarını, altyapı çalışmalarını, açılışları takvimlendirmelerini istiyoruz. Bir şekilde referanduma da hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

500 SORU İLE PERFORMANS TAKİBİ

Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak, belediye başkanlarına yaklaşık 500 soru sorduklarını, her yıl performanslarını bir önceki yıla göre takip ettiklerini bildiren Kaya, belediye başkanlarından seçim vaatlerini takvimlendirmelerini de istediklerini söyledi.

AK Parti belediye başkanlarının 2014 seçimlerinde ne vadettiyse hepsinin takvimlendirildiğini vurgulayan Kaya, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde bu vaatlerin belirtilen tarihte yapılıp yapılmadığını yerinde incelediklerini anlattı. Belediye başkanına "Bu vaadi mutlaka yerine getirin." demediklerini belirten Kaya, "Yapılmamışsa, 'Bu vaat AK Parti'nin vaadidir, bunu hayata geçirmemiz gerekiyor.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Kaya, şehrin "check-up"ını yaparak belediye başkanlarının performanslarını takip ettiklerini dile getirdi.

7 BELEDİYE BAŞKANI, 27 MECLİS ÜYESİ İHRAÇ EDİLDİ

Kaya, FETÖ ile mücadele kapsamında 58 belediye başkanı ve 608 belediye meclis üyesi hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Belediye başkanlarından 7, meclis üyelerinden ise 27 isim ihraç edildi. Meclis üyelerinden 25'inin işlemleri sürüyor, 68'i ise takip aşamasında." dedi.

Kaynak: AA