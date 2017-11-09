AK Parti'den Seçim Barajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Siyasi partilerin önümüzdeki süreçte uyum yasalarıyla ilgili ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili, seçim kanunuyla ilgili, siyasi partiler kanunuyla ilgili ve diğer konularla ilgili görüşlerini açıklamalarından son derece memnunuz." dedi.

Ünal, AK Parti Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının daha önceki dönemlerde de yapıldığını belirtti.

Toplantının AK Parti TBMM Grubu ve Genel Sekreterlik tarafından organize edildiğine değinen Ünal, şöyle devam etti:

"Genel merkezimizde bugün 11 ilin milletvekiliyle 50 tane milletvekiliyle genel başkanımız bir araya geldiler. Hem illerin sorunları, hem Türkiye'nin meseleleri, hem AK Parti'nin, hem önümüzdeki süreçte karar verilmesi gereken hususlarda milletvekillerimizin görüşleri alındı. Bildiğiniz gibi AK Parti istişareye ve değerlendirmeye son derece önem veren bir siyasi harekettir. Bugünkü toplanın devamı gelecek. Yani biz bundan sonra 6 tane toplantı daha gerçekleştireceğiz milletvekillerimizle. Grup başkanvekillerimiz, parti genel sekreterimiz, Genel Başkanımızın katılımıyla milletvekillerimizle bir araya gelip gerekli değerlendirmeler istişareler yapılmıştır."

Gazetecilerin, temsilde adaletin sağlandığı milli bakiye sisteminin yeniden hayata geçirileceği yönündeki açıklamaların sorulması üzerine Ünal, "Güzel olan bir konunun öncelikle olarak tartışılması, siyasi partilerin gündemine alıp bu meseleyi karşılıklı olarak tartışmaları daha sonra değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin sonucunda da bir karara varılmasıdır. Biz, bu konuda siyasi partilerin önümüzdeki süreçte uyum yasalarıyla ilgili ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili seçim kanunuyla ilgili siyasi partiler kanunuyla ilgili ve diğer konularla ilgili görüşlerini açıklamalarından son derece memnunuz." dedi.

Ünal, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığında oluşturulan bir heyetle çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak, bu çalışmalar kapsamında önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından kamuoyu ile paylaşarak siyasi partilerle de gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra nihai bir karara varılacağını ifade etti.

Seçim barajının düşürülmesi tartışmaları

Seçim barajı tartışmalarının hatırlatılması üzerine Ünal, bu konunun kendileri için yeni bir konu olmadığını, 2012'de bütün siyasi partilere çağrıda bulunduklarını belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"Dedik ki gelin üç tane seçenekle bu meseleyi tartışalım yani biz 2012'de dar bölge, daraltılmış bölge ve rasyonalize edilmiş mevcut sistemi siyasi partilerle 'buyurun bunu müzakere edelim, konuşalım' diye çağrıda bulunduk. O gün herhangi bir karşılık bulmadı bizim bu çağrımız. Dediğim gibi bu konular konuşulur, tartışılır, değerlendirilir ve istişarelerin sonucunda nihai bir karara bağlanır."

Cam filmi yasağı

Ünal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cam filmi yasağıyla ilgili geçen pazartesi MYK'da bir talimatı olduğu" şeklindeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Hükümetimizin zaman zaman yaptığı düzenlemelerle ilgili Cumhurbaşkanımızın, cumhurun reisi olarak toplumun bu meselelere ilişkin tepkilerini, reflekslerini, hassasiyetlerini, taleplerini dikkate alarak, bazı talimatlar vermesi son derece doğal. Önümüzdeki süreçte bu konuda bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme de kamuoyuyla paylaşılır." diye konuştu.

"TBMM Başkanlık seçimleri ile ilgili aday belli oldu mu?" sorusuna yönelik Ünal, bu konunun gündemlerine gelmediğini, ancak AK Parti Grup Başkanvekillikleri, divan ve komisyon seçimleriyle ilgili değerlendirmelerin yapılıp açıklanacağını bildirdi.

Ünal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir üniversitede yaptığı konuşmanın hatırlatılması üzerine, "11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, bu konudaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Demokratik bir ülkede insanların kendi görüşlerini, siyasetçilerin kendi görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaları son derece doğaldır." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılama sürecine ilişkin soru üzerine ise Ünal, şunları kaydetti:

"Bunlar tamamen yargının konusudur. Bunlar siyasetin konusu değildir. Bildiğiniz gibi özellikle son süreçte Alman Dışişleri Bakanının, Schröder ile Cumhurbaşkanımız arasındaki görüşmeyi sanki bir arabuluculuk ve yargının kararına müdahale olarak sunması ve Kılıçdaroğlu'nun da açıklamalar yapması, yine aynı şeklide son dönemde ABD Büyükelçiliğinin ortada bir güvence yokken, güvence aldık açıklaması birileri ısrarlı bir şekilde Türkiye'de iktidarın yargıya müdahil olduğu algısını oluşturmaya çalışıyor.

Biz bunun farkındayız, Türk yargısı tarafsız ve bağımsızdır. İktidarın ya da siyasetin yargıya herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. Dolayısıyla bunlar tamamen yargının konusudur. Dolayısıyla bizim siyaset olarak herhangi bir açıklama yapmamız doğru olmaz."

AA