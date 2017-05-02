AK Parti'den Referandum Sonrası 'Siyasi Analiz' Komisyonu

Anayasa değişikliği halk oylamasının ardından, AK Parti Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında 11 kişiden oluşan "Siyasi Analiz" komisyonu kuruldu.

AK Parti yönetimi, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçlarını siyasi açıdan analiz etmek amacıyla çalışmalara başladı.

Edinilen bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında "Hayır" oranının önde çıktığı Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'daki sonuçlar başta olmak üzere, halk oylaması sonuçlarının tüm yönleriyle değerlendirilmesi talimatını verdi.

Halk oylamasında, halkın verdiği mesajı doğru okumak ve seçim sonuçlarının tüm yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın başkanlığında kurulan özel komisyon çalışmalarına başladı.

11 KİŞİLİK KOMİSYON

Yazıcı başkanlığındaki 11 kişilik "Siyasi Analiz" komisyonunda, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Cevdet Yılmaz, Erol Kaya, Nükhet Hotar, Fatih Şahin, Mehdi Eker ve Ahmet Sorgun görev yapacak.

AK Parti'nin oy oranının yüksek olduğu büyük şehirlerde ve bazı illerde neden "Hayır" çıktığını araştıracak komisyon, "Hayır" ve "Evet" oylarının detaylı analizini yapacak.

Bu kapsamda, halk oylaması sonuçları Türkiye genelinde, 7 bölgede araştırılacak.

"Evet" yüzdesi 51,41, "Hayır" yüzdesi 48,59 olarak gerçekleşen halk oylamasının nedenleri ele alınacak.

Seçmenin anayasa değişikliği halk oylamasındaki eğilimine ilişkin sorulara yanıt aranacak çalışma kapsamında, il ve ilçe teşkilatları, belediyeler ile genel merkezin performansı da ölçülecek. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde ne kadar etkili oldukları da değerlendirilecek.

Sonuçlar birkaç hafta içinde rapor haline getirilecek. Halk oylamasına ilişkin detaylı incelemelerin yer alacağı rapor tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a sunulacak.