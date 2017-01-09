AK Parti'den Referandum Açıklaması
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Evet oyu verenler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyordur" açıklamasına yönelik, "Bu sefalet bir söz. Çok yakışıksız, ilkel buluyorum. Bu nihayetinde bir tercih değil mi? Bu siyasal katılım hakkıdır. Hak kullanımında hainlik sözü kullanılamaz." diye konuştu.
Bir televizyon programına katılarak gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yazıcı, pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanacak anayasa değişikliği teklifinin bu ay içinde kabul edilmesini beklediklerini söyledi.
Yazıcı, referandumun en erken mart sonu ya da nisan ayı içerisinde gerçekleşeceğini dile getirdi.
Anayasa değişikliği teklifi üzerinden yapılan "diktatörlük" tartışmalarına yönelik Yazıcı, "Bu tür yaklaşımlar Türkiye siyaset kültürüne büyük bir yara. Böyle bir şeye AK Parti zaten alet, araç olmaz" ifadelerini kullandı.
Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin tarihinde böyle bir başkanlık modeli yoktur. Suriye modeli. Esad'ın anayasasını aldılar, tercüme ettiler, koydular buraya" şeklindeki söylemlerini ise şöyle değerlendirdi:
"Anamuhalefet partisinin Genel Başkanı'nın bu anayasa değişikliği teklifini okumamış olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu kafasını hep Beşar Esed'e mi takmış. Bu tipik bir Türk modeli, o yüzden Cumhurbaşkanlığı sistemi. Başkanlık kavramından daha geniş daha donanımlı daha kuşatıcı bir cumhurbaşkanlığı sistemi getiriyoruz. Suriye'de bir model mi var? Yakıştıramıyorum, eleştiri yapacaksa eleştirilerin daha şık olması lazım. Bu teklifi okumamış ya da okumuş olsa bile içselleştirememiş."
Kılıçdaroğlu'nun "Evet oyu verenler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyordur" açıklamasına ise Yazıcı, "İnsanların seçiminin, 'hainlik' sözüyle nitelendirilmesi kadar primitif bir şey olabilir mi. Yakıştıramadım. Önerim, muhalefet partisinin Genel Başkanı'nın bu söylemi terk etmesidir" diye konuştu.
Anayasa değişikliği teklifinin cumhurbaşkanına Meclis'i feshetme yetkisi veren maddesine getirilen eleştirilere yönelik Yazıcı, "Parlamentoyla, yürütme organı arasında bir muhalefet olduğunda sorun nasıl giderilecek, ne yapacaksınız. Bu teklife getirilen en önemli denetim, check-balance mekanizması, seçimlerdir. Fesih değil aslında seçimlerin yenilenmesine karar veriyor. Cumhurbaşkanının 'seçimleri yeniliyorum' demesi halinde hem parlamento hem cumhurbaşkanı yenilenecek." diye konuştu.
Bu tür durumlarda seçime giden milletin, cumhurbaşkanı haksızsa ona göre, parlamento haksızsa ona göre oy kullanacağını hatırlatan Yazıcı, "Gerek cumhurbaşkanı gerek Meclisin seçimleri yenilemesi, sorunu çözmek için milletin hakemliğine başvurmanın demokratik mekanizmasıdır." dedi.
Söz konusu teklifin, hem dünyadaki gelişmeler, hem siyasal birikim dikkate alınarak şekillendirildiğini dile getiren Yazıcı, "Dünyadaki her modele bakmışızdır. Bunun Amerika modeli var, Fransız modeli var. Parlamenter sistem dediğimiz zaman İngilteresi, Almanyası var. Bizim geçmiş deneyimimiz var. Bizim müktesebatımız bir hayli zengin. Bu müktesebatı dikkate alarak böyle bir modeli formüle ettik." ifadelerini kullandı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın komisyon görüşmeleri tamamlandıktan sonra AK Partili milletvekilleri ile gruplar halinde bir araya geldiğini hatırlatan Yazıcı, toplantılarda hiçbir milletvekilinin değişiklik teklifine yönelik bir itiraz dile getirmediğinin altını çizdi.
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