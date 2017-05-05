AK Parti’den  Gül ve Arınç’a Kongre Daveti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, genel başkanlığı yeniden üstleneceği AK Parti’nin 21 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü kongresine ilişkin hazırlıklar sürüyor.

Parti yönetimi, Erdoğan’ın dönüşüyle ilgili asıl töreni burada yapmayı planlıyor. Partinin üçüncü kez genel başkan değiştirdiği üçüncü olağanüstü kongre için illerden partililer taşınacak. Parti yönetimi, aralarında Abdullah Gül ve Bülent Arınç gibi isimlerin bulunduğu eski bakan ve eski milletvekillerine de davetiye çıkarıyor.

Partide kongre için görevlendirilen genel başkan yardımcıları yaptıkları toplantılarda ana çerçeveyi oluşturdular. Erdoğan, olağanüstü kongrede genel başkanlığa 1470 delegenin ortak imzasıyla aday gösterilecek. İlk imzayı Başbakan Binali Yıldırım atacak. Kongrede genel başkanın yanı sıra MKYK da değişecek. MKYK üyelerinin yarısının değiştirileceği dile getiriliyor.

ABDULLAH GÜL DE DAVETLİ

Kongreye katılacaklar için tüm illerden 1500 otobüs kalkacak. Delegeler dışında il teşkilatlarının organizasyonunda partililer de Ankara’ya taşınacak. Kongreye ihraç edilenler ve istifa edenler hariç, partiyle ilişkisi devam eden tüm eski milletvekilleri, il başkanları, bakan ve belediye başkanları da davet edilecek. Bu çerçevede, son dönemlerde adı üzerine spekülasyon yapılan ve tartışmaların dışında kalmaya çalışan 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve partilerle zaman zaman tartışmaya giren eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’a da davetiye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra ailesinin diğer üyelerinin de kongreye katılması bekleniyor.

15 TEMMUZ GAZİLERİ DE ÇAĞIRILACAK

Kongreye, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların aileleri ve gaziler davet edilecek. Kongreye, Ankara’daki misyon şefleri ve STK temsilcileri de çağırılacak. Yurtdışından konuk davet edilmeyecek. Partinin sıkça kullandığı Dombra şarkısı ise yapılan tüm yeni şarkılar tutmadığı için kongrenin müziği olacak.

Kongre çalışmalarını organize eden Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, bu kongrenin diğer olağanüstü kongrelerden farklı olacağını dile getirerek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın yeniden genel başkan seçileceği kongre elbette özel olur. Bu kongre farklı ve katılım büyük olacak. Geçen yılki olağanüstü kongreyi hazırlayan arkadaşlara yine görev verdik. Bir haftadır çalışılıyor. Tanıtım ve medya biriminin hazırlıkları da sürüyor. Sloganlar, süslemeler, ajansla birlikte onlar yapıyor.”

Kaynak: İnternethaber