AK Parti'de Olağanüstü Kongre Tarihi Belli Oldu
AK Parti olağanüstü kongresinin 21 Mayıs'ta düzenleneceği açıklandı.
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AK Parti'de olağanüstü kongrenin tarihi belli oldu. Kongrenin 21 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi.Normal süreçte olağan kongre süreci Eylül ayında başlayacaktı.
16 Nisan referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'ye dönüş sinyali vermişti.
Erdoğan, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede AK Parti Genel Başkanı olması bekleniyor.
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