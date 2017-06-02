AK Parti’de Metal Yorgunluğu Nasıl Aşılacak?

KENAN ALPAY’ın yorumu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar Genel Başkan seçilmesinin ardından Meclis’te AK Parti Grubu’na hitap ettiği gün teşkilat ve kadroları silkeleyecek bir konuşma yaptı. İlk hedef olarak 2019 seçimleri olarak ifade edilse de ‘teşkilatların tamamını yenileme’ yönündeki irade beyanı daha uzun erimli hedefler için çalışılacak yol haritasını işaretliyordu. Hakikaten de Nisan 2017 referandumu sonuçları itibariyle verilen sözlerin yerine getirilebilmesinin önünde hiçbir bahane ve engel kalmamış durumda.

Çok yönlü olarak üzerinde durulmayı hak eden, ciddi mütalaalar yapmayı gerekli kılan ve kanaatimce konuşmanın en can alıcı cümlesi şuydu: “Teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Çünkü ortada bir metal yorgunluğu var.” Teşkilatların tamamı üzerinde bir güncelleme ve gözden geçirme programı uygulanması öngörülüyor çünkü bir metal yorgunluğu (eskimesi) tespiti, teşhisi yapılmış. Nereden başlamalı, nasıl başlamalı ve mevcut sorunları aşmak üzere nasıl bir dinamizm üretmeli gibi hususlarda da bir takım tutamak noktaları beyan edilmiş zaten.

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