AK Parti'de Grup Başkanvekilliği Seçimi Yapıldı
AK Parti Grup başkanvekilliklerine; Kayseri Milletvekili Elitaş, Aksaray Milletvekili İnceöz, Çanakkale Milletvekili Turan, İstanbul Milletvekili Muş ve Amasya Milletvekili Bostancı yeniden seçildi.
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AK Parti grup başkanvekilliklerine; Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı yeniden seçildi.
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