AK Parti'de ‘Genel Başkan Vekilliği’ İçin Tüzük Değişikliği
AK Parti, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında tüzük değişikliği için toplandı.
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Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söyledi.
YILDIRIM GENEL BAŞKAN VEKİLİ OLACAK
Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçilmesiyle beraber, Başbakan Binali Yıldırım da "Genel Başkan Vekili" olacak.
21 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Başkan olmasından sonra Genel Başkan Vekilliği görevini Başbakan Binali Yıldırım sürdürecek.
Etiketler : AK Parti, genel başkan vekilliği, tüzük
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