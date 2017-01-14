AK Parti’de Anayasa'nın Değiştirilmez Maddeleri Tartışması

AK Parti milletvekili İsmail Aydın, “Anayasanın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir” dedi. Başbakan Binali Yıldırım "İlk dört maddenin değiştirilmesini teklif etmedik, edenlerle de işimiz olmaz." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik öngören teklifin 12. maddesindeki görüşmeler sırasında söz alan AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, “Anayasanın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir” dedi. Sözlerinin devamında, “Anayasanın tüm maddeleri değiştirilebilir hatta meclis yeni bir anayasa yapabilir” diyen Aydın, “Aksini düşünmek aziz milletimizin vekaletini küçüksemek anlamına gelir” diyerek sözlerini sürdürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım ise "İlk dört maddenin değiştirilmesini teklif etmedik, edenlerle de işimiz olmaz." dedi.

Anayasanın özellikle değiştirilmez olarak kabul edilen “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” maddesi tartışmalara neden oluyor.