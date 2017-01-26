AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay’a Saldırı!
AK Parti Yükseova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, alışveriş yaptığı marketten çıkarken bir kişinin saldırısına uğrayarak darp edildi.
AK Parti Yükseova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinin merkezindeki bir marketten alışveriş yaptıktan sonra çıkış kapısına yöneldiğini söyledi.
Bu sırada bir kişinin saldırısına uğradığını anlatan Ortaay, “Beni dışarıya çıkarmaya çalışıyordu. Biraz kargaşanın ardından korumam beni içeri aldı. Vatandaşlar da yardıma gelerek beni marketin üst katındaki büroya çıkardılar. O anda Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve diğer vatandaşların haberi oldu. Saldırgan kaçtı.” dedi.
Saldırıda yüzünden darp edildiğini belirten Ortaay, “Sağlık durumum iyi. Darp edildiğime dâir rapor aldım. Güvenlik güçleri saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.” diye konuştu.
Etiketler: hakkari, yüksekova, müslüm ortaay, ak parti
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