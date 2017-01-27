AK Parti ve Emniyet Saldırganı Tutuklandı
AK Parti ve Emniyet'e saldırı düzenlenen saldırı ile ilgili gözaltına alınan Şerif Turunç tutuklandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan Şerif Turunç tutuklandı.
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