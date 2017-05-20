AK Parti Tüzüğündeki Değişikliklerin Detayları Belli Oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 9 maddeden oluşan tüzük değişikliği kapsamında, parti tüzüğünün 4. maddesine, 16. fıkra olarak "AK Parti, çoklu devlet geleneğimizin üzerine bina edildiği 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' ilkesini siyasetinin merkezi olarak görür. Milletin tüm fertleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları tek bir milleti teşkil eder. Bayrağımız, bağımsızlığımızın ortak sembolüdür. Şehitlerimizin emaneti olan, milletimizin üzerinde yaşadığı, bayrağımızın özgürce dalgalandığı toprak vatanımızdır" dedi.

TEK BAYRAK, TEK MİLLET, TEK VATAN, TEK DEVLET VURGUSU TÜZÜĞE GİRDİ

Hayati Yazıcı açıklamada, "Devlet, milletimizin ortak eseridir. AK Parti yukarıda belirtilen temel amaç ve hedefler doğrultusunda 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder." ibaresinin eklendiğini bildirdi. Medyada "Rabia işareti"yle sunulan bu vurgular, Adeviye meydanında İhvan direnişinin sembol işareti olan "Rabia"nın değil, aksine bu işaretin Erdoğan'ın ideolojik formülasyonu içinde bulduğu karşılığı ifade etmektedir.

GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, parti tüzüğünde yapılan değişiklikle genel başkan vekilliği ihdas edildiğini belirterek, tüzüğe "Genel başkan vekili, MKYK üyeleri arasından genel başkan tarafından belirlenir. Genel başkan vekili, genel başkanın verdiği görevleri ifa eder, yetkileri kullanır. Genel başkanın yokluğunda genel başkan vekili, MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık eder." ibaresinin konulduğunu söyledi.