AK Parti Sözcüsünden Sağduyulu Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 3 saat süren MYK'nın ardından, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak Kürdistanı'ndaki referanduma değinen Ünal şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin tek taraflı referandum kararını sonuçları her ne olursa olsun Türkiye'nin tanımayacağını daha önceden ifade etmiştik. Yeni gerilim alanları oluşturacağını ısrarla ifade ettik. Bu süreçte aldığımız pozisyonun Kürtler ile Kürt kardeşlerimiz ile Kürt düşmanlığı ile hiçbir ilgisini olmadığını bu meselenin tamamen uluslararası ilişkilerin bir meselesi olduğunu, Türkiye'nin millî güvenliği, sınır güvenliği, bölgenin istikrarı ve barışı çerçevesinde ele alındığını sürekli ifade ettik.

Türkiye ve AK Parti, bölge Kürtlerinin hakları ve kazanımları konusunda uzun yıllardan beri ciddi çabalar harcamıştır, harcamaya devam etmektedir. Hiç kimse bu meseleyi, Türkiye'nin bölgede yaşayan Kürtlerle ilgili bir karşı duruşu olarak ele almasına asla müsaade etmeyiz. Kürtler bizim bölgedeki kadim müttefiklerimizdir ve bu konuda Türkiye'nin tavrı son derece açıktır. Bizim bölgede bir oldubittiye karşı çıktığımızı ve bunu da kabul etmeyeceğimizi ifade etmemizin ayrı bir hukuku ve sebebi var.

Referandum sonucunu tanımayacağımızı söyledik. Bölgede artık terör fazı başka bir sürece dönüşüyor. Net olarak bölgemizde sınırlarımızın değişmesine asla izin vermeyeceğiz.

Sınırlarımız bellidir. Bölgede herhangi bir oldu bittiye müsade etmeyeceğiz. Sınır kapılarımız, şu ana kadar kapatılmış değil. Irak Merkezi Yönetimi sınır kapılarını teslim almak için harekete geçmiş durumda. Irak Merkezi Yönetiminin sınır kapılarını teslim almak için başlattığı bu girişimin sonucuna göre sınır kapıları ile ilgili de kararımızı açıklayacağız."