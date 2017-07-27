AK Parti Sözcüsü MHP İle Davutoğlu Arasında Tarafsız Konumda mı?

Tuğrul Türkeş’in kabine dışı kalmasıyla ilgili bir soruya verdiği cevapta Bahçeli’nin Ahmet Davutoğlu’na yönelik sözlerini Davutoğlu sert bir şekilde cevaplamış, bunun üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Davutoğlu’na hakaretler yağdırmıştı. Tırmanan gerilimle ilgili yazılı bir açıklama yapan AK Parti sözcüsü Mahir Ünal Bahçeli’yi hiç eleştirmeden durumdan rahatsızlık duyulduğunu ifade etti ve aynı zamanda da Davutoğlu’na üslup ve nezaket dersi vermekten kaçınmadı!

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli’nin kabine değişikliğine ilişkin değerlendirme yaparken, Davutoğlu’na göndermede bulunduğunu anımsatarak, “Bunun üzerine, Sayın Davutoğlu’nun verdiği cevaba, MHP Genel Başkan Yardımcılarının mukabil cevaplarıyla, hiçbir şekilde arzu etmediğimiz, siyasetin nefasetine yakışmayan, nahoş bir durum ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Geçmişte kalması gereken konuların tekrar gündeme getirilmesinin, ülkeye yarar sağlamayacağını belirten Ünal, “AK Parti olarak özellikle 15 Temmuz sonrasında MHP’nin izlediği politika konusundaki takdir ve teşekkürlerini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vasıtasıyla her fırsatta dile getirdiklerini” hatırlattı.

Açıklamada en dikkat çekici vurgular şöyle yer aldı: “Siyasetçilerin eleştirilerini dile getirirken veya eleştirilere cevap verirken, siyasi nezaketi kesinlikle elden bırakmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Davutoğlu’nun, MHP Genel Başkanına yönelik eleştirilerinin de bu çerçevede ele alınmasını, cevapların da aynı doğrultuda verilmesini arzulardık. Siyasi bir eleştirinin, benzer bir üslupla cevaplandırılmak yerine, tahkir ve hakaret ile karşılık bulması kabul edilemez bir durumdur.”

Mahir Ünal’ın açıklamasının Davutoğlu’na yönelik açık uyarı ve eleştiriler içermesi AK Parti’nin bir süredir sıkı müttefiki konumuna oturmuş görünen MHP ile hiçbir şekilde sıkıntı yaşamak istemediğinin göstergesi gibi.