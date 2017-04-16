AK Parti Muradiye İlçe Başkanı'na Silahlı Saldırı

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16.04.2017 00:34
AK Parti Muradiye İlçe Başkanı'na Silahlı Saldırı
AK Parti Van Muradiye ilçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilçe başkanının aynı zamanda yeğeni olan koruması Adnan Vanlı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede AK Parti Muradiye İlçe Başkanı Vanlı'nın içerisinde bulunduğu iki araçlı konvoya PKK tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıdan İlçe Başkanı Vanlı yara almadan kurtuldu. Vanlı'nın aracını takip eden otomobilde bulunan ve aynı zamanda koruması olan yeğeni Adnan Vanlı hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

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