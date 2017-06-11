AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'dan Haklı Tepki

Konuyla ilgili Odatv’nin yer verdiği haberde şunlar kaydedildi:

Van'ın Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. PKK'lılar araç içerinden emniyet müdürlüğü binasına 2 el roket atışı yaparak saldırdı.

Roketatarlı saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri, PKK'lı 3 teröristin bir araca binip kaçtığını saptadı. Araçtaki teröristler, yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyada, yakalanan saldırganlara “işkence” yapıldığı iddiaları ortaya atıldı ve fotoğraflar paylaşıldı.

Bu fotoğraflara ilişkin AKP Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu’ndan açıklama geldi.

AKP’li Yeneroğlu, Twitter’da “Van, Gevaş Emniyet Müdürlüğünde cereyan ettiği iddia edilen olayın incelenmesi için @TBMMinshakkom olarak suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

“Terör çetelerinin barbarlıklarıyla mücadele eden kahraman emniyet güçlerimizin itibarına kast eden hukuk dışı fiiller mutlaka cezalandırılacaktır” diyen AKP’li Yeneroğlu şunları yazdı:

“Ancak terör örgütlerine yakışan insanlık dışı görüntüleri şenlik havasında sosyal medyada paylaşanları da insanlık namına şiddetle kınıyorum. Kötü muamele ve işkence iddiaları ancak terör örgütlerine hizmet etmekte ve terörle mücadelemize karşı algı operasyonlarını desteklemektedir Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terörün 1/10 İngiltere'de olsaydı, hangi totaliter tepkiler gösterileceğini başbakan May gösterdi. Hukuk dışı bir fiil iddiasıyla ilgili suç duyurusu mekanizması olayın incelenmesini sağlar, suç tespit etmez, aynı zamanda şüphelileri de korur. Hukuk herkese lazım, hukuk devletinde şunun veya bunun hukuku olmaz. Herkes hukuka tabidir ve herkese hukukun gereği yapılır. Terörle mücadelede kahraman emniyet güçlerimizin hakkı da hukukundur. En fazla mücadelesini verenlerden birisi olduğumu takip edenler bilir. Terörle mücadele sadece askeri mücadeleden ibaret değil. Terörle mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalışan algılarla da mücadele etmek zorunlu. Ülkemize yönelik işkence var algısını oluşturmaya çalışanlara da denetim mekanizmaları görmezden geliyor algısına karşı da mücadele edeceğiz. O askerlerin alnından, annelerinin elinden öperim. Onların sahada verdikleri o kahramanlıkları algılara karşı korumak bizim sorumluluğumuzdur.”