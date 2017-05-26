AK Parti Meclis Üyesi Cahid Türkoz'ün Aracına Bombalı Tuzak
Siirt'te AK Parti İl Genel Meclis üyesi Cahid Türköz'ün otomobiline PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcı düzeneği tuzaklandığı tespit edildi.
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Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinin Tütenocak köyünde yaşayan Türköz, evinin önündeki otomobiline binmek istediği sırada aracın altına el yapımı patlayıcı tuzaklandığını fark etti.
Durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Bomba imha ekiplerince otomobilde yapılan inceleme sürüyor.
Etiketler : Siirt, AK Parti, Cahid Türköz, bomba, PKK
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