AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı’na Silahlı Saldırı!

Diyarbakır’da AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

PKK mensupları tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ağır bir şekilde yaralanan Mercan, hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

NTV’de yer alan habere göre, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, kendilerine verilen bilgiye işaret ederek olayın “terör saldırısı” olduğunu açıkladı.

Güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı.