AK Parti Kılıçdaroğlu'nun 'Bylock' İddialarını Yargıya Taşıyor
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, anayasa değişikliğine ilişkin halkoylaması çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.
16 Nisan'ın, milli iradenin mührü ile son noktayı koyacağı gün olacağını ve o günün de hızla yaklaştığını belirten Elitaş, "Bizim de kampanyalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Sayın başbakanımız her gün iki vilayette, sayın cumhurbaşkanı da kendi programları çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Biz de milletvekilleri olarak sivil toplum örgütleri başta olmak üzere konuşulmadık, görüşülmedik kimse kalmaması adına yoğun çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.
"CHP'LİLER Mİ ANAYASAYA 'EVET' DEDİLER"
Anamuhalefet partisi başta olmak üzere 'hayır'cı cephenin yoğun iftira kampanyalarının devam ettiğini vurgulayan Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa maddeleriyle ilgili yalan kampanyalarının yanına bir de iftira boyutunu eklemeye başladığını bildirdi.
Kılıçdaroğlu'nun, gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda "İktidarda 120 ila 180 arasında ByLockçu vekil vardır" ifadelerini kullanarak akla, mantığa, sağlıklı bir düşünceye sığmayan açıklamada bulunduğunu vurgulayan Elitaş, şöyle devam etti:
"Kampanya süreci devam ederken 'evet'lerin yoğun şekilde artması Kılıçdaroğlu'nun vücut kimyasını bozmuş, hadsiz, seviyesiz ve ahlaksız bir iftirada bulunmuştur. Şuanda 'Hayır' kampanyasını en hızlı şekilde yürüten FETÖ'nün gizli kripto üyeleri, DHKP/C, PKK-PYD ve onun alt unsurlarıdır. Eğer kimyası bozuk Kılıçdaroğlu'nun dediği olsaydı anayasanın 339 oyla geçmesi mümkün değildi. O zaman şöyle demek lazım; CHP'liler mi anayasaya 'evet' dediler."
Elitaş, AK Parti'nin, açıklamalarından dolayı Kılıçdaroğlu ile yargı önünde hesaplaşacaklarını dile getirdi.
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