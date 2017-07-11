AK Parti: Kılıçdaroğlu Topluma Anarşizm Sunuyor

CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu mitingde yaptığı konuşmada, 9 Temmuz'un bir başlangıç olduğunu söylemiş, sokak eylemlerine devam edeceklerini belirtmişti.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise düzenlediği basın toplantısında, "Kılıçdaroğlu tehlikeli bir oyun oynamaktadır. Seçilmiş meşru hükümeti, gayri meşru edemez, bu millet de buna izin vermez" dedi.

"Sayın Kılıçdaroğlu bu milleti sokakla korkutacaksa bu millet 15 Temmuz cehennemini yaşamış ve tanklara göğsünü siper etmiş bir millettir" diye konuşan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasiyi, siyaseti, seçilmiş hükümeti yok sayıyorsa Kemal Kılıçdaroğlu, sokakla adaletin gelmeyeceğini bilmiyor mu?

"Sokağa davetiye faşizmdir. Sokağı aktör haline getirme çabası, faşizmdir; buna asla izin vermeyiz. Sandığı ve seçimi yok sayan, isyan çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, maalesef topluma anarşizm sunmaktadır."

'CHP FETÖ Temizliği Yapmadı'

Ünal, CHP liderinin 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılma çağrısını da eleştirdi:

"17-25 Aralık'tan sonra STK görünümlü bu yapının terör örgütü olduğu ortaya çıkmıştır. Paralele devlet yapısı olarak devlet tarafından isimlendirilmiştir. Ve ondan sonra da bu yapıyla ilgili kesin kati bir mücadele başlatılmıştır.

"17-25 Aralık 2013'ten sonra AK Parti, yerel seçimler iki tane genel seçim ve üç tane kongrede kendi temizliğini yapmıştır. Ama siyasi ayağından bahseden Kemal Kılıçdaroğlu CHP içerisinde hiçbir FETÖ temizliği yapmamıştır".

Bu arada Ünal, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü etkinliklerinin de Salı günü başlayacağını açıkladı.