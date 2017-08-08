AK Parti Kandıra İlçe Yöneticisi Cevat Taşdelen Öldürüldü
AK Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu üyesi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu firmada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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Kocaeli'de AK Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu firmasına gelen kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cevat Taşdelen olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı yakalandı.
Habertürk'ün haberine göre; Kurşunların isabet ettiği Cevat Taşdelen olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı yakalandı. Cevat Taşdelen AK Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu üyesiydi.
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