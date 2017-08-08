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  4. AK Parti Kandıra İlçe Yöneticisi Cevat Taşdelen Öldürüldü
AK Parti Kandıra İlçe Yöneticisi Cevat Taşdelen Öldürüldü

AK Parti Kandıra İlçe Yöneticisi Cevat Taşdelen Öldürüldü

AK Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu üyesi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu firmada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Kocaeli'de AK Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu firmasına gelen kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cevat Taşdelen olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı yakalandı.

Habertürk'ün haberine göre; Kurşunların isabet ettiği Cevat Taşdelen olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı yakalandı. Cevat Taşdelen AK Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu üyesiydi.

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