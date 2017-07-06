AK Parti İle MHP İçtüzüğü Metni Üzerinde Anlaştı

TBMM İçtüzük değişikliğine ilişkin AK Parti ile MHP arasında, Meclis'te gerçekleşen toplantının bugün yapılan oturumu yaklaşık 6 saat sürdü.

Toplantı sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ortak açıklama yaptı.

Akçay, 22 Haziran'da başladıkları içtüzük çalışmasını tamamladıklarını belirterek, teklifi, tam bir mutabakat içerisinde, her iki partinin imzasıyla yarın TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi. MHP'li Akçay, "Çok yararlı bir görüşme oldu. Karşılıklı görüşler ve öneriler, içtüzük değişikliğine dercedilmiştir." dedi.

Erkan Akçay ayrıca, söz konusu değişiklik metninde, Meclis TV'nin yayın süresi ile ilgili düzenlemenin de bulunduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise halkın kendilerine verdiği talimatı yerine getirmek adına iki siyasi parti olarak etkin ve verimli bir içtüzük çalışmasına imza attıkları kanaatinde olduğunu söyledi.

TBMM'nin denetim yollarını daha iyi yapabilmek, yasama faaliyetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek ve Meclis çalışmalarının huzur içinde gerçekleşmesini sağlayacak bir içtüzük çalışmasının ortaya çıktığının altını çizen Elitaş, "Gönül isterdi ki İçtüzük teklifine diğer siyasi parti grupları da katılsın. Dileğimiz, ümidimiz ve çağrımız şudur ki anamuhalefet partisi ve diğer parti, anayasa komisyonundaki çalışmalarda, varsa bu konuda katkı vermeleridir." diye konuştu.

Uzlaşmanın önemine değinen Elitaş, kapıları kapatarak değil, konuşarak bir noktaya varılması gerektiğinin örneğini gösteren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Anayasa Komisyonu Üyesi Mehmet Parsak'a ve AK Parti adına görüşmelerde yer alan Genel Sekreter Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.

Elitaş, İçtüzük teklifini yarın MHP ve AK Parti imzasıyla TBMM Başkanlığı'na birlikte sunacaklarını bildirdi.

Açıklamanın ardından Elitaş, Akçay, Gül ve Parsak İçtüzük değişikliğine ilişkin hazırlanan kanun teklifini imzaladı.

Gazetecilerin, Meclis TV yayını hakkında, "24 saat Meclisi izleyebilecek miyiz?" sorusuna Elitaş, "Şartlar oluştuğu takdirde izleyebileceğiz. Artık bundan sonra 24.00'e kadar çalışmak da olmayacak, angarya ortadan kalkacak. 21.00'e kadar çalışılacak. Angarya kalktığı için yayını 21.00'den önce de bitirme ihtimali mevcut." yanıtını verdi.

AA