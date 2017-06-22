AK Parti İktidarı ve Perinçek Yargısının Altın Devri

Yukarıdaki resme bakın ve sonra da İslami değerlerin ve Ümmetin tescilli düşmanı Doğu Perinçek’in şu tespitini okuyun:

“Türk Yargısı son elli yılın altın devrini yaşıyor, altın devrini. Neden altın devrini? Binlerce FETÖ’cüyü yargıladığı için. Bundan daha iyi yargıyı nerede bulacaksınız? Bu yargı FETÖ’cüleri kovuşturma, soruşturma ve hapislere atınca mı kötü oldu? Bunun için altın devir diyorum”.

Fazla söze hacet var mı?

Gidişatın yanlış olduğunu söyleyen, akıl almaz mağduriyet iddialarını görmezden gelen, yetmezmiş gibi bir de bu iddiaları dillendirenleri suçlayan, türlü iftiralarla susturmaya kalkan medyada iktidarın sözcülüğüne soyunmuş dalkavuk takımı hiç düşünmez misiniz? Sadece Perinçekgillerin bile altın devir olarak nitelemesi bu döneme dair ciddi sakatlıkların, arızaların varlığı hakkında kuşku duymaya yetmez mi?