AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üyelik Teklif Edecek

Anayasa değişikliğine ilişkin referandumdan “evet” çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye üye olabilmesinin önü açıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Erdoğan’a teklif götüreceklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “27-28 Nisan sonrasında Erdoğan’a üyelik teklifi yapacağız.” dedi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Elitaş özetle şu ifadeleri kullandı:

“Hayırlı uğurlu olsun demek lâzım. Türkiye bundan sonra önündeki engelleri vesayet rejimi ile ilgili uygun bir şart oluşturan mevcut anayasayı değiştirerek yeni bir yönetim tarzına geçmiş oldu. Destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaş artık hiç kimseden endişe etmeden oyunun niyetini kendisine gelen siyasi parti temsilcisine ifade edebiliyor. Bugüne kadar böyle işler pek söylenmezdi. Herkes biliyor birbirini.”