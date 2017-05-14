“AK Parti Adına Racon Kesenin Sesini Keseriz”

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere’den dönerken uçakta gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulundu. Medyada sosyal medyada AK Parti’lilik adına hakaret içerikli söylemlerde bulunanlara tepki gösteren Yıldırım, şöyle konuştu: “Bedel ödemeden, ter dökmeden kimse AK Parti adına racon kesemez. Kesiyorsa, onların sesini kesmesini de biliriz, öyle şey olur mu?- Partimiz adına kimse ahkâm kesemez. Konuşuyor orada tamam istediğini söylesin, ama partiyi ilzam edip, partinin politikalarını uygulamaya yönelik bir parti adına konuşacak olan partinin içinde olması lazım. Konuşacak bir şey yok, abesle iştigal, böyle bir şey olur mu? Durumdan vazife çıkarmaya çalışanlar var.”

“Başkaları bizim adımıza niye mesaj versin, biz mesajımızı veririz” diyen Yıldırım, şöyle devam etti: “Ama bizi beğendiğini söyler-beğenmediğini söyler, şu iş yanlış der, bunu herkes diyebilir. Ama biz parti adına, partiyi bağlayacak mesajları ancak parti adına konuşmaya yetkisi olan, ehliyeti olan insanlar verir. Bizim parti yönetimlerinde görev almayan milletvekillerimiz bile konuşmuyor. Niye hiçbir sıfatı olmayanlar konuşsun? Nerede olursa olsun, ben adres göstermiyorum. 16 Nisan bütün vesayetleri gömmüştür, bitti. Tek vesayet sahibi var, o da millettir. Milletten başka kimse vesayet sahibi olamaz.”

STAR