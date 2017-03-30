Ailesinin Talebiyle "Ömer Halisdemir CHP'li" Haberlerine Erişim Engeli
Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in CHP'li olduğu yönünde haberlerin yer aldığı internet sayfalarına erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.
Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ve babası Hasan Hüseyin Halisdemir, bazı internet sayfalarına erişimin engellenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.
Başvuru dilekçesinde bu internet sayfalarında Halisdemir'in CHP'li olduğuna ilişkin haberlerin yer aldığı, başvurucuların kişilik haklarını ihlal eden nitelikte, onur ve saygınlığına yönelik rencide edici özellikte gerçek dışı ithamlarda bulunulduğu ifade edildi.
Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:
"Şehit Halisdemir, 15 Temmuz gecesi, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık ve cesaret örneği göstermek suretiyle şehit olmuş ve milletimizin kalbinde müstesna bir yere nail olmuştur. Şehit Halisdemir, tıpkı İstanbul'un fethindeki Ulubatlı Hasan, Çanakkale Harbindeki Seyit Onbaşı gibi tarihteki özel yerini almış ve milletimiz için ortak bir tarihi değere dönüşmüştür. Dolayısıyla şehidimizi ve ailesini bir siyasi görüşle özdeşleştirmek onun hatırasına açık bir saygısızlık teşkil ettiği gibi ailesini de rencide etmiştir. Kaldı ki haber, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."
Ayrıca, söz konusu URL adreslerine erişimin engellenmesinin başvurucuların kişilik haklarının korunması için hukuki bir zorunluluk olduğu belirtildi.
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, benzer içeriğe sahip 19 URL adresine erişimin engellenmesine karar verdi.
AA
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