Ailesini Kimyasal Saldırıda Kaybeden Çocuktan Veda Ezgisi
İdlib'in Hân Şeyhûn beldesinde yaklaşık 100 kişinin şehit edildiği Kimyasal katliam 21.08.2013 tarihinde Doğu Guta’da yaşanan ve 1400'e yakın insanın hayatını kaybettiği ve 10.000 insanın da sarin gazından etkilendiği büyük kimyasal katliamı hatırlattı bizlere... Ortak nokta her iki katliamda da Sarin gazı kullanıldı ve çoğunlukla ölenler çocuktu. Ancak iki katliam arasındaki ciddî bir fark vardı: Doğu Guta kuşatma altında olduğu için dışarıdan hiç bir müdahale ve yardım alınamadı, hiçbir yaralı tedâvi için tahliye edilemedi. Öyle ki atropin iğneleri tamamen tükenince baytarların hayvanlar için kullandığı atropin iğneleri düşük dozlarda kullanıldı ve onlar da tükendi. 400 binden fazla insanın yaşadığı bölgede sadece 45 doktor bulunmakta ve kullanılabilecek hiçbir ilaç kalmamıştı. Sarin gazına maruz kalan 10.000'e yakın insana su ile müdahaleden başka yapacakları birşey kalmadı ve kıyâmet gibi dehşetli bir gecenin sonunda 1400 canı toplu mezarlara defnettiler... 1400 mâsum cana gözyaşlarıyla vedâ ettiler...
Doğu Guta'da kimyasal katliama şahit olup anne-babası ile kızkardeşini şehit veren çocuklardan biri Ebu'l-Berâ, Guta'nın kimyasalla katledilen şehitlerine ithâfen "SİZLERE GÖZ YAŞLARIYLA VEDÂ EDİYORUM" neşîdini söyledi:
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Rotary Kulübünde Bir Molla
- Halkın Cebinden Halka Hizmet mi?
- Kocaeli Özgür-Der’e OHAL’i İhlal Yargılaması!
- Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye’ye Aba Altından Sopa Gösterdi
- Trump, Putin ve Tüm Zalimlere!
- Haksöz Dergisinin Nisan 2017 Sayısı Çıktı!
- “Esed’in Kimyasal Silah Kullandığı Tespit Edildi”
- İdlib’de Gerçekleşen Katliam Van’da Lanetlendi
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Batman’da Protesto Edildi
- İdlib'te İkiz Çocuklarını Kaybeden Babanın Feryadı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump’a Suriye Çağrısı
- “Esed’in Kimyasal Silah Kullandığı Tespit Edildi”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Rotary Kulübünde Bir Molla
- Suriye Konferansı’nda 6 Milyar Dolar Bağış Sözü Verildi
- İdlib'te İkiz Çocuklarını Kaybeden Babanın Feryadı
- BM'den Suriye'de 72 Saatlik Ateşkes Çağrısı
- Halkın Cebinden Halka Hizmet mi?
- Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye’ye Aba Altından Sopa Gösterdi
- Kocaeli Özgür-Der’e OHAL’i İhlal Yargılaması!
- Sisi Cuntası Gazze'nin Bir Tünelini Daha Yıktı
- Fransa'da Bir Cami Daha Kapatıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump’a Suriye Çağrısı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim