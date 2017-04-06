Ailesini Kimyasal Saldırıda Kaybeden Çocuktan Veda Ezgisi

»Ana Sayfa»Suriye
06.04.2017 23:43
Ailesini Kimyasal Saldırıda Kaybeden Çocuktan Veda Ezgisi
Doğu Guta'da kimyasal katliama şahit olup anne-babası ile kızkardeşini şehit veren Ebu'l-Berâ, Guta'nın kimyasalla katledilen şehitlerine ithâfen "Sizlere Göz Yaşlarıyla Vedâ Ediyorum" ezgisini seslendirdi.

İdlib'in Hân Şeyhûn beldesinde yaklaşık 100 kişinin şehit edildiği Kimyasal katliam 21.08.2013 tarihinde Doğu Guta’da yaşanan ve 1400'e yakın insanın hayatını kaybettiği ve 10.000 insanın da sarin gazından etkilendiği büyük kimyasal katliamı hatırlattı bizlere... Ortak nokta her iki katliamda da Sarin gazı kullanıldı ve çoğunlukla ölenler çocuktu. Ancak iki katliam arasındaki ciddî bir fark vardı: Doğu Guta kuşatma altında olduğu için dışarıdan hiç bir müdahale ve yardım alınamadı, hiçbir yaralı tedâvi için tahliye edilemedi. Öyle ki atropin iğneleri tamamen tükenince baytarların hayvanlar için kullandığı atropin iğneleri düşük dozlarda kullanıldı ve onlar da tükendi. 400 binden fazla insanın yaşadığı bölgede sadece 45 doktor bulunmakta ve kullanılabilecek hiçbir ilaç kalmamıştı. Sarin gazına maruz kalan 10.000'e yakın insana su ile müdahaleden başka yapacakları birşey kalmadı ve kıyâmet gibi dehşetli bir gecenin sonunda 1400 canı toplu mezarlara defnettiler... 1400 mâsum cana gözyaşlarıyla vedâ ettiler...

Doğu Guta'da kimyasal katliama şahit olup anne-babası ile kızkardeşini şehit veren çocuklardan biri Ebu'l-Berâ, Guta'nın kimyasalla katledilen şehitlerine ithâfen "SİZLERE GÖZ YAŞLARIYLA VEDÂ EDİYORUM" neşîdini söyledi:

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