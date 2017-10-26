AİHM’den İtalya’ya 'G8' Mahkûmiyeti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) yapılan yazılı açıklamada, yüksek mahkemenin İtalya’dan yapılan iki başvuruyu karara bağladığı bildirildi.

Yüksek mahkeme, 2001 yılındaki G8 Liderler Zirvesi’ni protesto eden bir grup küreselleşme karşıtı göstericinin güvenlik güçlerince götürüldükleri Bolzaneto kışlasında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı ve İtalyan devletinin bu konuyu etkili şekilde soruşturmadığı iddiasını karara bağladı.

10 BİN İLA 85 BİN AVRO PARA CEZASI

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) "işkence ve insanlık dışı yahut küçük düşürücü muameleyi" yasaklayan 3. maddesinin ihlal edildiğine hükmeden mahkeme davalı İtalyan devletinin, şikayetçilere 10 bin ila 85 bin avro para cezası ödemesini kararlaştırdı.

AİHM’in karara bağladığı bir diğer başvuru ise 2004 yılında Asti cezaevinde yatan hükümlüler Andrea Cirino ve Claudio Renne’nin, gardiyanlarından gördükleri kötü muameleye ilişkin oldu.

AİHS'nin 3. maddesinin ihlal edildiğini tespit ede yüksek mahkeme, Cirino ve Renne’ye kötü muamele yapanların cezalandırılmaması ve buna uygun yasal mevzuat eksikliği sebebiyle mağdurların ailelerine 80 bin avro para cezası ödenmesine hükmetti.

2001’DE NE OLMUŞTU?

Cenova'da 20-22 Temmuz 2001'deki G8 Liderler Zirvesi devam ederken kentte zirveyi protesto eden göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda Carlo Giuliani isimli bir protestocu polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti.

Gösteriler sırasında protestocuların ve bazı gazetecilerin sığındığı Armando Diaz okuluna yüzlerce polis baskın yapmış ve çıkan arbedede 61'i ağır 82 kişi yaralanmıştı. Yine protesto gösterileri esnasında Bolzaneto kışlasına götürülen çok sayıda protestocu da polis şiddetine maruz kaldıkları gerekçesiyle daha sonra şikayette bulunmuştu.

Bütün bu yaşananlar nedeniyle 16 yıldır ayrı davalarda AİHM’e hesap vermek durumunda kalan İtalya, 2015'te zirve sırasında polisin kötü müdahalesinden ötürü işkenceden mahkum edilmiş ve işkencenin suç sayılmasına yönelik ceza kanununda değişiklikler yapması istenmişti.

AİHM, bu yıl içerisinde İtalya hakkında, olaylı G8 Zirvesi’nden ötürü iki ayrı mahkumiyet kararı daha vermişti.