AİHM’den FETÖ Başvuruları İçin Emsal Karar

Lütfi Kaplan / Star

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 17 Kasım 2016 tarihli “Karapetyan ve Diğerleri” kararı, kamuda açığa alınan veya işten çıkarılan FETÖ’cüler için de emsal nitelikte. AİHM, devletin “sadakat ve güven ilişkisi” kapsamında yaptırımlarda bulunabileceğine hükmetti.

İLİŞİKLERİ KESİLDİ

15 Temmuz darbe girişimiyle devleti tamamen ele geçirmeyi hedefleyen terör örgütü mensuplarının tespit edilenlerinin kamuyla ilişkileri kesildi. FETÖ’cülerin tasfiye edilmesinin kişi hak ve özgürlüklerine aykırı olduğu iddia edilmişti. Ancak AİHM’in geçtiğimiz yıl verdiği karar bu iddiaları boşa çıkardı. AİHM’in devletin “güvenlik” gerekçesiyle kamu çalışanlarının işine son vereceğine dair Karapetyan kararı, FETÖ’cüler için de emsal nitelikte. Emsal nitelikteki karar süreci özetle şöyle gelişti:

Ermenistan’da 2008 yılında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimleri sonrasında, seçimlerin usulsüz olduğuna dair bildiri yayınlayan Vladimir Karapetyan, Martha Ayvazyan, Araqel Semirjyan ve Karine Afrikyan işten çıkarıldı. Dört isim yapılan işlemin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 10. Maddesinin “ifade özgürlüğü”nü düzenleyen hükmüne aykırı olduğunu iddia etti. Konu AİHM’e taşındı.

YASAK GETİRİLEBİLİR

AİHM, 17 Kasım 2016’da hükümeti hedef alan bildiri yayınlayan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının görevden alınmasında bir aykırılık olmadığına hükmetti. AİHM, devlet memurlarının hükümeti eleştirmelerinin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğine karar verdi.

Kararda, “Devletin kamu güvenliği, ulusal güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla memurlara siyasi ve toplumsal konularda tarafsız kalma amaçlı yasaklar getirebileceği” ifade edildi.

SADADAK VE GÜVEN

AİHM, kamu görevlileri ile devlet arasında var olan sadakat ve güven ilişkisinin özellikle çoğulcu kurumlar yaratmak isteyen devletler açısından önemine vurgu yaptı. Mahkeme, devletin “sadak ve güven ilişkisi” kapsamında devletin çeşitli düzenlemeler yapabileceğine değindi.

FETÖ’CÜLERE TASFİYE

FETÖ, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimiyle devleti tamamen ele geçirmek istedi.

Resmi amirlerinin dışında örgütsel abi veya ablalarının talimatlarıyla hareket ettikleri tespit edilen FETÖ’cüler bir bir tasfiye edildi. Bu kapsamda yaklaşık 100 bin kamu çalışanı görevden alındı veya açığa çıkarıldı. Devletin bu yaptırımları ise Türkiye’ye muhalif kesimler tarafından eleştirilerek, konunun AİHM’den döneceği iddia edilmişti.