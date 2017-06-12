AİHM Mağduriyet Şikayetlerini Komisyona Havale Etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( AİHM), OHAL kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen öğretmenin başvurusuna ilişkin kararını verdi. Karar gazetesinde yer verilen habere göre mahkeme, davacı öğretmene OHAL Komisyonu'nu adres gösterdi.

AİHM'in bu kararının ardından, Türkiye'den yapılan benzer başvurularda da aynı kararın verilmesi bekleniyor. AİHM'e bu şekilde binlerce başvurunun olduğu belirtiliyor.