AİHM Kaçırıldığı İddia Edilenlerle İlgili Ne İşlem Yapıldığını Sordu!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ankara Yenimahalle’de 9 Mayıs 2017 tarihinde kaçırılan ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki akademisyen Mustafa Özben’in durumuyla ilgili olarak ailesinin başvurusuna binaen Türkiye ile temasa geçti. Türkiye devletine bazı sorular yönelten AİHM, bugüne kadar ne tür adımlar atıldığını sordu. Mahkeme, Özben’in bulunması için etkili soruşturma yürütülmesini istedi.

Özben ailesi 28 Temmuz’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yaptı. Başvuruda, AİHM İçtüzüğü’nün 39. maddesi gereğince Özben’in bulunması için devreye girmesi ve etkili bir soruşturma için Türk hükümetine baskı kurması istenmişti. Başvuruyu inceleyen AİHM, 4 Ağustos’ta aldığı bir kararla Türkiye’den bazı bilgiler istedi ve şu soruları yöneltti:

1- Kaybolan ve kaybolduğu sırada görgü tanıkları tarafından fark edilen ve anında acil servise (155) haber verilen Mustafa Özben’in bulunması için polis memurları tarafından hangi işlemler yapıldı?

2- Başvurucu Emine Özben’in eşinin bulunması için soruşturma birimleri ve özellikle de ilgili savcılar tarafından hangi işlemler yapıldı?

Bu meyanda

-Kaçıranlar tarafından kullanılan ve başvurucunun eşinin bindirildiği siyah aracı bulmak için adımlar atıldı mı?

-Kaçıranların kimliğini tespit etmek için adımlar atıldı mı?

-Başvurucunun 11 Mayıs 2017 akşamında arandığı mobil telefonun dosyadaki bilgilere göre, sahibi olan M.M.A. sorgulandı mı?

– Olaydaki tüm görgü tanıklarını belirlenip, sorgulandı mı?

-Başvuranın kocası o araca yerleştirildikten sonra, olayın bulunduğu yerde ve kara taşıt yolu boyunca mobeseler ve diğer güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerin yerleri belirlendi mi, görüntülerin güvenliği sağlandı mı?

3- Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan talebe ilişkin olarak atılan adımlar nelerdir?

AİHM, hükümetten, yukarıdaki sorulara ilişkin cevapların ve soruşturma dosyasının bir örneğini 10 Ağustos 2017’ye kadar göndermesini istedi.

Emine Özben 7 Temmuz 2017’de Türkiye’deki Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yapmış, buradan cevap gelmesini beklemeden de AİHM’e müracaat etmişti.