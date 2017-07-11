AİHM, Belçika’daki Peçe Yasağını Savundu!

Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika’da 2011 yılında yürürlüğe giren, kamusal alanda yüzün tamamen kapatılmasını yasaklayan yasaya karşı iki Belçikalı ve bir Fas kökenli vatandaşın açtığı davayı karara bağladı.

AA’da yer alan habere göre, başvuruyu yapan üç Müslüman kadının “kişisel özgürlükler”, “dini inanç” ve “yaşam biçimi” gerekçeleriyle yasaya ve uygulamaya karşı çıktıkları belirtilen kararda, yüzün tamamen kapatılmasını yasaklayan yasanın sadece belli bir kesimi değil, herkesi kapsadığı ve bu noktada objektif ve orantılı olduğu iddia edildi.

Daha Önce Verilen Bir Karar Hatırlatıldı

Mahkeme, Fransa ile ilgili benzer davada verdiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) “ayırımcılığın yasaklanması”, “aile ve özel yaşama saygı”, “ibadet özgürlüğüne saygı” ile ilgili maddelerinin ihlal edilmediğine ilişkin kararını hatırlatarak, “birlikte yaşama” ve “demokratik toplumlarda başkalarının haklarının korunması” gerekçelerinin yasak kararını geçerli kıldığını savundu.

Mahkeme, 2014 yılında, Fransa’da yaşayan Pakistan kökenli bir kadının peçe yasağı nedeniyle yaptığı başvuruyu reddetmişti.

Mahkemeden Cezai Yaptırıma Eleştiri

Öte yandan, mahkeme, gerekçeli kararında, Fransa’dakinden farklı olarak Belçika’da yasağın ikinci kez ihlali hâlinde hapis cezasının da öngörüldüğünü hatırlatarak, bu cezanın yargıcın inisiyatifine bırakılmasını ve Belçika Danıştayı’nın davacılardan birinin yaptığı başvuruya itiraz kapısını kapatmasını eleştirdi.

Bu noktada AİHS’nin âdil yargılamayı düzenleyen 6. maddesinin ihlal edildiğine hükmeden mahkeme, davacıya Belçika tarafından 800 avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.