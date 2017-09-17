AID'den Arakan İçin Acil Yardım Çağrısı

AID Genel Sekreteri Dr. Mustafa Yılmaz, AID Uluslarası Doktorlar Derneği olarak Arakanlı Müslümanların yaşadığı katliam ve tehcir olayları neticesine Bangladeş’e sığınan insanlara yardım ulaştırmak için yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Acil yardım çağrısında bulunan Yılmaz şu açıklamayı yaptı:

“Yaklaşık 250 yıldır Myanmar'ın batısındaki Arakan (Rakhine) eyaletinde baskı ve şiddet altında yaşayan Rohingya Müslümanları farklı tarihlerde defalarca katliama uğradı. 1942 yılında Müslüman kadınlara tecavüz edip mızraktan geçiren Budist çeteler, 150 bin Arakanlı’yı katletti. Benzer olaylar daha sonra defalarca tekrarlandı. Budist saldırılar sonucu Haziran 2012’de yine binlerce Müslüman katledildi. Sitemetik olarak bir asra yaklaşan bir tarih boyunca sürekli katliamlar ve sürgünler yaşayan Rohingya Müslümanları Arakan’dan tamamen çıkarılmaz üzere.

Ekim 2016'da başlayan askeri şiddet ve baskılar neticesinde yaklaşık 100 bin insan yerlerinden edildi. 75 binden fazla insan Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesinde bulunan ve dünyanın en kötü kampı olarak bilinen Kutupalong Kampı ve çevre bölgelerine yerleşmek zorunda kaldı. Yakılan köyler ve baskılar neticesinde yaklaşık 30 bin insan Arakan içinde yerlerini değiştirmek zorunda kaldı. O tarihten bu yana yüz binlerce Arakanlı yardıma muhtaç hale geldi.

Evlerini terk ederek Bangladeş’e sığınan Arakan Müslümanları dünyanın en kötü şartlarında mülteci kamplarında hayatta kalmaya çalışıyor.

Son olarak Arakan bölgesindeki çatışmalar 2017 kurban bayramı ile yeniden başladı. Myanmar hükumeti ve çeteler, bölgede insan avına çıktı. Binlerce kişinin öldüğü, on binlerce kişinin de işkence gördüğü katliamdan kaçan Rohingyalar ise sınırda Bangladeş polisi tarafından geri çevriliyor.”

Bilanço

“Ağustos ayı sonunda hemen Kurban Bayramı öncesi başlayan olaylarda 460 bin insan Bangladeş’e geçti. Bagladeş sınır bölgesi Cox’s Bazar kasabasındaki kampların bulunduğu bölgeye geçen halk ormanlık alanlarda kampların düzenlenmesi için bekleyiş içerisinde.

Bölgeye ulaşan nüfusun 200 binden fazlasının çocuklardan oluştuğu insanlar günlerce yürüyüşten sonra, dağları ve ormanları aşarak bölgeye ulaşmış durumda. Yollarda açlıktan, susuzluktan ve hastalıktan ölen insanların sayısı da hayli yüksek. Arakan eyaleti ile Bangladeş’in Cox’s Bazar kasabasını ayıran Naf nehrini geçerek gelenler ise küçük kayık ve sallarla yaptıkları yolculuktan sonra bölgeye ulaşabiliyor. Bu geçiş esnasında da nehirde boğulanlar var.

Türkiye’nin girişimleriyle Bangladeş askeri ve sivil yetkililerle Türkiye Kızılayı’nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde Bangladeş, sığınmacılar için kamp kurulması çalışmalarına şimdilik müsaade etti ancak kamp bölgelerinde sıkı güvenlik önlemleri de elden bırakılmıyor.

Rohingya Müslümanları olarak bilinen Arakanlı Müslümanların yaklaşık 1.5 milyonu Arakan dışındaki diasporayı oluşturuyor. Geride 1 milyon Arakanlı nüfusun kaldığı tahmin ediliyor ancak bu son tehcir saldırıları ile kalan nüfusun 600 bine kadar düştüğü tahmin ediliyor. Bu durum zaten Myanmar hükümetinin Arakan topraklarını Müslümanlardan temizleme politikasına birebir uyuyor.”

“Müslüman ülkelerin siyasi idarecileri, yöneticileri, etkili kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşları güçlü bir irade artaya koymadıkça Arakan topraklarında tek bir Müslüman kalmayıncaya kadar Myanmar yönetiminin saldırıları devam edecektir.

Rohingya Müslümanlarına yardım için Arakan'a giden ekiplerimiz, katliamdan kaçanlara acil tıbbi yardım ulaştırmaya devam ediyor. AID Balıkesir temsilcisi Dr. Ergün Akpınar yönetiminde bölgeye ulaşan ekibimiz acil yardım akut faz çalışmalarına başlamıştır. Sorunun uzun süreli olacağı bilindiğinden uzun vadeli çalışmalar için de raporlama ve kalıcı hizmet planlaması yapan ekibimizin bölgede sağlık çalışmalarını sürdürebilmesi için yardımların artırılması gerekmektedir.”

NE YAPABİLİRSİNİZ?

“Ekiplerimiz katliam altındaki Arakan'a acil tıbbı yardım ulaştırıyor. Sizler de online bağış ile zulüm altındaki Arakanlı kardeşlerimize yardım edebilir, SMS ile bağışta bulunabilirsiniz.”

SAĞLIK yaz 3960'a gönder. Her bir SMS 5 TL dir.

Online bağış için internet sitesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.aidoctors.org/bagis/