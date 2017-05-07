AID (Uluslararası Doktorlar Derneği) Diyarbakır Temsilciliği Açıldı

Açılış programı ile birlikte “Sağlıkta Gönüllük” başlıklı konferansın da icra edildiği programa AID Yönetim Kurulu üyeleri ile İstanbul, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Batman illerinden AID temsilci ve gönüllüleri katıldı. Diyarbakır sağlık camiası ve birçok STK temsilcisi de açılış programına iştirak etti.

Sunuculuğunu Recep Doğru’nun yaptığı programda AID’in yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerin anlatıldığı video gösterimleri eşliğinde yapılan konuşmalarda dünyanın birçok yerindeki mağdur, mazlum ve mahrum insanların yaşadığı zor koşullar dile getirilerek, bu konuda herkesin yapılan çalışmalara destek vermesinin önemi vurgulandı.

İlk olarak AID Diyarbakır Temsilcisi Uzm. Dr. M. Akif Deniz, Diyarbakır AID gönüllüleri olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Bu kapsamda Yemen, Kenya, Uganda, Bosna, Suriye, Pakistan’da yapılan sağlık yardım ve çalışmaları ile Diyarbakır’da yürütülen hem Suriyeli mültecilere hem de Sur olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere yönelik yapılan çalışmalardan bahsetti. Geleceğe yönelik olarak da Diyarbakır’daki sağlık insan potansiyelini bu tip çalışmalara kanalize etmek, duyarlılık oluşturmak ve yardımlaşmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Daha sonra söz alan AID Genel Başkanı Uzm. Dr. Mevlit Yurtseven, AID'in misyon ve vizyonunu özetlediği konuşmasında, hep birlikte büyüteceğimiz çalışmalarla yaşanılan savaş, açlık, afet ve hastalıkları ortadan tamamen kaldıramazsak bile bu konuda gücümüzün yettiği oranda insanın daha sağlıklı olmasına yardım edebiliriz dedi. Yapılan çalışmaların bizlere dünyanın aşağı yukarı her bölgesine gidebileceğimizi öğrettiğini vurgulayan Yurtseven, bugün kardeşlerimizin Diyarbakır'dan kalkarak Afrika'nın ortasında Çad'da sağlık çalışması yaptığını görmek, bu konudaki umutlarımızı arttırıyor dedi.

Akabinde söz alan AID Genel Sekreteri Dr. Mustafa Yılmaz, yakın zamanda faaliyete giren Ortez Protez Merkezi ile savaş mağduru insanların yeniden hayata tutunmalarına vesile olacaklarını belirtti. Gariplerin hikayesini dinlemek için garip bir kulak olmak gerekir diyen Yılmaz, dünyanın birçok bölgesinde gönüllüler ile çıkılan kutlu bir seferde olduklarını vurgulayarak, gönüllülüğün önemini ve bu konudaki sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çekti.

AID'in gençlik çalışmalarını anlatmak üzere kürsüye gelen AID Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. M. Cihad Aygün, tıp ve diğer fakültelerdeki üniversite öğrencilerine yönelik yapılan çalışmalardan bahsederek, gelecekte bu çalışmaları omuzlayacak, sorumluluk duygusu yüksek, coğrafyasını tanıyan gönüllülerin yetişmesi için emek verdiklerini belirtti.

Programın tecrübe paylaşımı bölümünde, Doç. Dr. Salim Bilici Afrika sağlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Çad mülteci kamplarındaki yetimlere yönelik sünnet organizasyonunda yaşadığı tecrübeleri, görseller eşliğinde sundu. Yetimlere yönelik yapılan sağlık hizmetlerinin önemini anlattığı konuşmasındaki anekdotlar salondaki herkesi etkiledi.

Son olarak AID Şanlıurfa temsilcisi Dr. Necmi Eşiyok, Şanlıurfa temsilciliğinin başta Suriyeli mültecilere yönelik yapılan çalışmalar olmak üzere; birçok bölgede üstlendikleri çalışma ve projeleri dinleyicilerle paylaştı.

Program sonunda, Diyarbakır Temsilciliği'nin temsili açılışı için yöneticiler sahneye davet edilerek, Nurettin Yargıcı hocanın yaptığı dua eşliğinde kırmızı kurdele kesilerek, hayır dileklerinde bulunuldu.