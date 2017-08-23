AID Suriyeli Öğretmenin Protez Bacağını Yapıyor

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim uçaklarından atılan bombaların okula isabet etmesi sonucu iki bacağını kaybeden 25 yaşındaki öğretmen Nağan Elvan, sığındığı Türkiye'de protez bacak hayaline kavuşuyor.

İlkokul öğretmeni Elvan, 6 ay önce görev yaptığı okulun rejim uçaklarının saldırısına uğraması sonucu iki bacağını kaybetti. Protez bacak takılması umuduyla Hatay'a yerleşen ve Anadolu Ajansının haberini yaptığı Elvan'a birçok vakıf ve yardım kurumu sahip çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Kuveyt Beyt-ül Zekat Kurumu Elvan'ın protezine kavuşması için harekete geçti.

AID’in Reyhanlı’daki Ortez-protez merkezine getirilen Elvan'ın ilk muayenesi yapıldı ve bacak ölçüleri alındı.

Nağan Elvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haberin yayınlandığı günden itibaren çok sayıda telefon aldıklarını belirterek, ''Türkiye halkına minnettarız. Bizi yalnız bırakmadılar. Protez bacağıma kavuşacağım için çok mutluyum. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bu mutluluğumun tarifi yok, en kısa zamanda tekrar yürüyebilecek olduğum için sabırsızlanıyorum.'' diye konuştu.

Elvan için İHH, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Kuveyt Beyt-ül Zekat Kurumu olarak devreye girdiklerini anımsatan Tosun, ''Kardeşimize protez takılması için işlemler başladı. Kısa sürede inşallah eski günlerindeki gibi ayağa tek başına kalkabilecek. Ailenin her türlü yanında olacağız.'' diye konuştu.

AA