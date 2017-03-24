AID Sünnet Organizasyonu İçin Çad’da

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın işbirliği ile Çad’da sünnet organizasyonu gerçekleştirilecek.

MEHMET ALİ KAÇMAZ / HAKSÖZ-HABER

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID)’ne mensup gönüllülerinden oluşan 8 kişilik sağlık ekibi sünnet organizasyonu ve tıbbi yardım amacıyla Çad’a gitti. TİKA ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan organizasyona gönüllü olarak katılan ekip 5 doktor ve 3 yardımcı sağlık personelinden oluşmakta. Ekip sağlık problemlerinin üst düzeyde olduğu Afrika’nın en fakir ülkelerinden olan Çad’da yaşları 2 ile 12 yaş arasında değişen yaklaşık 700 çocuğunda sünnetini gerçekleştirecek. Sünnet organizasyonun yanı sıra ihtiyaç halinde sünnet organizasyonunun yapıldığı Çad’ın güneyinde bulunan Gore bölgesindeki mülteci kamplarında tıbbi muayene ve sağlık taraması da yapılabilecek. Ekip Çad’da 10 gün kalacak.

Kurum adına açıklama yapan AID Diyarbakır Temsilcisi M. Akif Deniz, dünya genelinde ve özellikle Afrika bölgesinde sağlık alanında çok fazla eksikliğin olduğunu ve kendilerine gelen yardımlar ve yaptıkları projelerle buna bir nebzede olsa katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bu amaçla ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını fakat imkanlar sebebiyle bunun yeterli olmadığını belirten Deniz, ihtiyaç sahibi bölgelere için yardım çağrısı yaptı.

AID’e yardım ulaştırmak isteyenler https://www.aidoctors.org/bagis/ adresi üzerinden online bağış yapabileceği gibi, tüm GSM operatörlerinden AID yazıp 3960’a bir mesaj göndererek de katkı sunabilir.